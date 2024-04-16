ЗСУ: Захоплення Часового Яру спростить росіянам наступ на інші міста Донеччини
Якщо росіянам вдасться захопити Часів Яр на Донеччині – у них з’явиться можливість розпочати наступ на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ.
Джерело: Politico з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина
Пряма мова: "Це панівна висота в регіоні, контроль над якою дозволить російським окупантам, якщо вони її досягнуть, значно спростити просування в напрямку Костянтинівки та Слов’янська та Краматорська".
"Ці міста є останнім оплотом Донецької області, яка знаходиться під контролем України".
Деталі: Волошин додає, що Кремль наказав своїй армії захопити Часів Яр до 9 травня, адже російська воєнна пропаганда вкрай потребує великої перемоги на фронті.
Речник додає, що попри постійні атаки, росіяни навряд чи досягнуть своєї мети. Водночас він наголосив, що Києву потрібна західна ППО, F16 та інша зброя, щоб змінити ситуацію на фронті.
Що передувало:
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія зосереджує зусилля для прориву оборони західніше Бахмута, оволодінні населеним пунктом Часів Яр та створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.
- 16 квітня стало відомо, що після втрати деяких позицій на напрямку Часового Яру, де з початку 2024 року йдуть важкі бої, один з батальйонів 67 механізованої бригади "Добровольчий український корпус" – штурмовий – виводять в окрему військову штурмову частину.