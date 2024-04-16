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ВСУ: Захват Часвого Яра упростит россиянам наступление на другие города Донецкой области

Татьяна ОлейникВторник, 16 апреля 2024, 19:53
ВСУ: Захват Часвого Яра упростит россиянам наступление на другие города Донецкой области
Вырва у дома в Часовом Яру в апреле 2023 года. Фото - Getty Images

Если россиянам удастся захватить Часов Яр в Донецкой области – у них появится возможность начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.

Источник: Politico со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина

Прямая речь: "Это господствующая высота в регионе, контроль над которой позволит российским оккупантам, если они ее достигнут, значительно упростить продвижение в направлении Константиновки, Славянска и Краматорска".

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"Эти города являются последним оплотом Донецкой области, находящейся под контролем Украины".

Детали: Волошин добавляет, что Кремль приказал своей армии захватить Времен Яр до 9 мая, ведь российская военная пропаганда крайне нуждается в большой победе на фронте.

Спикер добавляет, что несмотря на постоянные атаки, россияне вряд ли достигнут своей цели. В то же время он подчеркнул, что Киеву нужно западное ПВО, F16 и другое оружие, чтобы изменить ситуацию на фронте.

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Что предшествовало:

  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия сосредотачивает усилия для прорыва обороны западнее Бахмута, овладении населенным пунктом Времен Яр и создании условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию.
  • 16 апреля стало известно, что после потери некоторых позиций в направлении Временного Яра, где с начала 2024 года идут тяжелые бои, один из батальонов 67 механизированной бригады "Добровольческий украинский корпус" – штурмовой – выводят в отдельную военную штурмовую часть.

Темы: войнабоевые действияДонецкая область
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