Втрата позицій на Часовому Яру: штурмбат 67-ї бригади виводять в окрему частину

Після втрати деяких позицій на напрямку Часового Яру, де з початку 2024 року йдуть важкі бої, один з батальйонів 67 механізованої бригади "Добровольчий український корпус" – штурмовий – виводять в окрему військову штурмову частину.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Дослівно: "Прийнято рішення про виокремлення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину.

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Зазначаємо, що подібні реорганізації тривають постійно та направлені на посилення загальної бойової готовності та ефективності сил оборони України. Кількість та масштаби таких заходів не розголошуються, щоб завадити ситуаційній обізнаності ворога про наміри та майбутні дії наших військ".

Деталі: У Сухопутних силах наголосили, що в умовах воєнного стану будуть утримуватись від "будь-яких коментарів щодо рішень, направлених на підвищення боєздатності військ та більш ефективного ведення бойових дій".

Сухопутники додади, що проводять зміни в організаційних структурах і переформуванні ЗСУ "із врахуванням результатів виконання бойових завдань, аналізу проведених дій". Та хочуть підвищити стійкість оборони.

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Так також додали, що "наслідки втрат позицій одним нашим підрозділом та оголення флангів інших бригад і батальйонів рахуються втраченими людськими життями, зміною обстановки не на користь ЗСУ".

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