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DeepState: враг продвинулся в Очеретино

Алена ИвашкивСреда, 17 апреля 2024, 00:54
DeepState: враг продвинулся в Очеретино

Во вторник 16 апреля враг продвинулся в Очеретино Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Продолжаются бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного.

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Напомним:

  • 10 апреля стало известно, что российские оккупационные войска захватили Первомайское в Донецкой области. Бои за село шли полтора года.
  • 12 апреля российские войска оккупировали Богдановку, село Часовоярской городской общины в Бахмутском районе Донецкой области.

Темы: оккупациявойнаДонецкая область
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