DeepState: враг продвинулся в Очеретино
Среда, 17 апреля 2024, 00:54
Во вторник 16 апреля враг продвинулся в Очеретино Донецкой области.
Источник: DeepState
Детали: Продолжаются бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного.
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Напомним:
- 10 апреля стало известно, что российские оккупационные войска захватили Первомайское в Донецкой области. Бои за село шли полтора года.
- 12 апреля российские войска оккупировали Богдановку, село Часовоярской городской общины в Бахмутском районе Донецкой области.