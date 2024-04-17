Канада предусмотрела в бюджете $1,6 млрд на вооружение для Украины

В бюджете Канады предусмотрели на следующие пять лет предоставить Украине летального и нелетального вооружения на 1,6 млрд канадских долларов (1,16 млрд долларов США).

Источник: CP24 со ссылкой на проект федерального бюджета на следующий финансовый год, который начинается 1 апреля

Детали: В общем, канадское правительство планирует увеличить военные расходы до 1,76 процента ВВП до 2030 года.

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Напомним: