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Чаус: Удар по Чернігову, який убив понад десять людей, росіяни завдали трьома "Іскандерами"

Валентина РоманенкоСереда, 17 квітня 2024, 12:20
Чаус: Удар по Чернігову, який убив понад десять людей, росіяни завдали трьома Іскандерами
фото ДСНС

За попередніми даними, російсько-окупаційні війська 17 квітня вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами "Іскандер".

Джерело: начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у коментарі виданню "Суспільне Чернігів"

Деталі: Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

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У місті Чернігів триває рятувальна операція. Внаслідок ракетних ударів по центру міста, зруйновано восьмиповерхову будівлю, пошкоджено чотири багатоповерхівки, лікарню, заклад вищої освіти, десятки авто.

Наразі відомо про понад 50 потерпілих, з яких троє дітей, та 11 загиблих. Під завалами можуть перебувати люди.

 

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Теми: ракетний ударЧернігів
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