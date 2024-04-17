Чаус: Удар по Чернігову, який убив понад десять людей, росіяни завдали трьома "Іскандерами"
Середа, 17 квітня 2024, 12:20
За попередніми даними, російсько-окупаційні війська 17 квітня вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами "Іскандер".
Джерело: начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у коментарі виданню "Суспільне Чернігів"
Деталі: Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
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У місті Чернігів триває рятувальна операція. Внаслідок ракетних ударів по центру міста, зруйновано восьмиповерхову будівлю, пошкоджено чотири багатоповерхівки, лікарню, заклад вищої освіти, десятки авто.
Наразі відомо про понад 50 потерпілих, з яких троє дітей, та 11 загиблих. Під завалами можуть перебувати люди.
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