Чаус: Удар по Чернигову, который убил более десяти человек, РФ нанесла тремя "Искандерами"

По предварительным данным, российско-оккупационные войска 17 апреля ударили по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер".

Источник: начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в комментарии изданию "Суспільне Чернігів"

Детали: Воздушные силы сообщали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Реклама:

В городе Чернигов продолжается спасательная операция. В результате ракетных ударов по центру города, разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, учреждение высшего образования, десятки авто.

Известно о более 50 пострадавших, из которых трое детей, и 11 погибших. Под завалами могут находиться люди.