Чаус: Удар по Чернигову, который убил более десяти человек, РФ нанесла тремя "Искандерами"
Среда, 17 апреля 2024, 12:20
По предварительным данным, российско-оккупационные войска 17 апреля ударили по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер".
Источник: начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в комментарии изданию "Суспільне Чернігів"
Детали: Воздушные силы сообщали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
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В городе Чернигов продолжается спасательная операция. В результате ракетных ударов по центру города, разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, учреждение высшего образования, десятки авто.
Известно о более 50 пострадавших, из которых трое детей, и 11 погибших. Под завалами могут находиться люди.
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