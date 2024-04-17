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Чаус: Удар по Чернигову, который убил более десяти человек, РФ нанесла тремя "Искандерами"

Валентина РоманенкоСреда, 17 апреля 2024, 12:20
Чаус: Удар по Чернигову, который убил более десяти человек, РФ нанесла тремя Искандерами
фото ГСЧС

По предварительным данным, российско-оккупационные войска 17 апреля ударили по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер".

Источник: начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в комментарии изданию "Суспільне Чернігів"

Детали: Воздушные силы сообщали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

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В городе Чернигов продолжается спасательная операция. В результате ракетных ударов по центру города, разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, учреждение высшего образования, десятки авто.

Известно о более 50 пострадавших, из которых трое детей, и 11 погибших. Под завалами могут находиться люди.

 

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Темы: ракетный ударЧернигов
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