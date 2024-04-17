Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Удар росіян по Чернігову: загиблих уже 11, ще 22 поранені, під завалами є люди

Ірина БалачукСереда, 17 квітня 2024, 11:20
Удар росіян по Чернігову: загиблих уже 11, ще 22 поранені, під завалами є люди
ФОТО ДСНС

Росіяни вранці 17 квітня вдарили по густонаселеному району Чернігова, у результаті чого загинули 11 людей, серед них 25-річна поліцейська, два десятки мешканців дістали поранення. 

Джерело: в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, гендиректор Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденков та голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в ефірі марафону новин, Ломако в Telegram, президент Володимир Зеленський у Telegram, голова МВС Ігор Клименко у Telegram

Пряма мова Клименка: "Чернігів. Екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту. 11 загиблих, 22 травмованих станом на зараз. Маємо заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих. Під завалами − ще люди. Триває пошуково-рятувальна операція".

Реклама:
 
фото ДСНс

Деталі: За його словами, серед загиблих внаслідок російського обстрілу − 25-річна лейтенант поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Вона отримала смертельне осколкове поранення.

 
фото ДСНс

ДСНС опублікувала відео порятунку одного із потерпілих.

ВІДЕО ДНЯ

У місті пошкоджені будівлі, багато автомобілів, соціальна та міська інфраструктура.

Пряма мова Ломако: "О 9:03 три вибухи пролунало у місті. Це не зовсім центральна частина міста, але густонаселений мікрорайон. Є пряме влучання у будівлю соціальної інфраструктури − 8-поверхова будівля. Візуально зруйновані елементи стін з 3 по 6 поверх і прибудова до неї".   

 
фото ДСНс

Чернігівський обласний центр крові повідомив, що є нагальна потреба у крові. Особливо потрібна допомога донорів з негативним резусом.

Гендиректор Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко повідомив, що лише до його лікарні доставили 9 постраждалих. 

Пряма мова Жиденка: "До нас доставили 9 постраждалих. Троє − у важкому стані, інші − стан середньої важкості. Найбільше постраждалих доставили у Чернігівську районну лікарню, бо вона знаходиться біля епіцентру удару". 

 

Деталі: За словами медика, у постраждалих мінно-вибухові, черепно-мозкові травми, травми грудної клітини, ураження судинної системи кінцівок.  

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою.

"Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме", − наголосив президент. 

Передісторія:

Теми: Чернігівракетний ударжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

ФОТОЖінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина у Дніпрі

фотоАфриканський пил дістався Києва

Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

фотоСБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП

Усі новини...
У Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі "Джанкой"
ГУР заявило про знищення гелікоптера Мі-8 на аеродромі в Самарі
Гуменюк відповіла на заяву журналістів: каже, що все неправда
Чаус: Удар по Чернігову, який убив понад десять людей, росіяни завдали трьома "Іскандерами"
Останні новини
20:24
20:23
США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ
20:15
фотоУкраїнські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані
20:10
Окупанти здійснили понад 60 атак по всій лінії фронту за добу – Генштаб
19:59
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати півроку, які пройшли у дебатах
19:48
Кусала шестимісячну доньку: на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини
19:30
Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі
19:20
Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ
19:19
РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський
19:19
Байден розповів про радість військових в окопах на сході, коли голосували підтримку Україні
Усі новини...
Реклама: