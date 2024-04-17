Шість людей зникли безвісти після ракетного удару РФ по Чернігову – поліція

У Чернігові триває пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару, наразі шістьох осіб вважають безвісти зниклими.

Джерело: Національна поліція у Telegram

Дослівно: "Станом на 13:30 відомо про 14 загиблих людей, травмовано 61 особу, з них троє дітей. Є інформація про шістьох зниклих безвісти громадян".



Деталі: Пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури, будівлю вишу, лікарню, 16 житлових багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста.



Поліцейські та рятувальники надають допомогу потерпілим, з постраждалими також працюють психологи.

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