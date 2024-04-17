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"Іскандерами" по Чернігову: окупанти убили 17 людей, понад 60 − поранили

Ірина БалачукСереда, 17 квітня 2024, 12:56
Іскандерами по Чернігову: окупанти убили 17 людей, понад 60 − поранили
Фото ДСНС

17 людей загинули та щонайменше 60 дістали поранення у результаті ранкового удару росіян по місту Чернігів.

Джерело: глава МВС Ігор Клименко та в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако у Telegram, радник начальник Чернігівської ОВА Андрій Подорван в ефірі марафону новин

Пряма мова Клименка: "13 загиблих та понад 60 травмованих у Чернігові. Серед потерпілих − двоє дітей (за даними заступника керівника Офісу президента Олексія Кулеби, серед поранених троє дітей − ред.)".

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Пряма мова радника начальника Чернігівської ОВА Андрія Подорвана: "Буквально кілька хвилин тому мені повідомили, що кількість загиблих зросла до 14, також понад 60 людей дістали поранення різного ступнею. Серед них 3 дітей. Кілька десятків людей госпіталізовані". 

Оновлено: Згодом рятувальники повідомили, що у Чернігові внаслідок атаки загинуло 17 людей, у тому числі 2 особи померли в лікарні.

Крім того, 60 людей постраждало, із них 3 дитини. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

 

Фото з Telegram в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако

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Деталі: Клименко додав, що постраждалим надається необхідна допомога.

Поліцейські здійснюють поквартирний обхід пошкоджених будинків, допомагають пораненим, працюють психологи. 

 
Фото ДСНС

"Співробітники органів та підрозділів системи МВС у Чернігівській області організували здачу крові для потреб травмованих", − додав Клименко. 

 
Фото ДСНс

Серед загиблих внаслідок російського обстрілу − 25-річна лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Вона отримала смертельне осколкове поранення.

За словами Подорвана, пошкоджена будівля колишнього готелю, який останні роки не працював. Також поряд пошкоджені кілька багатоповерхівок − винесені вікна, посічені фасади.

Постраждала місцева лікарня, понівечені десятки авто, які були поблизу місця удару, і один з корпусів вищого навчального закладу.

Також є інформація про кількох зниклих безвісти.   

 

Фото з Telegram в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако

В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако додав, що, за попередніми даними, пошкоджені 16 будинків − у них переважно повилітали вікна. 

 

Фото з Telegram в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако

Наріз триває обхід та обстеження квартир, відбувається перевірка мереж. 

 

Фото з Telegram в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако

"Орієнтовно після 17:00 плануємо відновити подачу електрики та газу", − повідомив Ломако. 

 

Фото з Telegram в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако

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Теми: Чернігівракетний ударжертви
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