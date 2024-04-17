Шесть человек пропали без вести после ракетного удара РФ по Чернигову – полиция

В Чернигове продолжается поисково-спасательная операция на месте российского ракетного удара, на данный момент шесть человек считаются без вести пропавшими.

Источник: Национальная полиция в Telegram

Дословно: "По состоянию на 13:30 известно о 14 погибших людях, травмирован 61 человек, из них трое детей. Есть информация о шести пропавших без вести гражданах".

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Детали: Повреждены объекты социальной инфраструктуры, здание вуза, больница, 16 жилых многоэтажек в одном из микрорайонов города.

Полицейские и спасатели оказывают помощь пострадавшим, с пострадавшими также работают психологи.