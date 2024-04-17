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Удар по аеродрому "Джанкой": кримські партизани кажуть про ураження комплексу С-400 ворога

Валентина РоманенкоСереда, 17 квітня 2024, 15:42
Удар по аеродрому Джанкой: кримські партизани кажуть про ураження комплексу С-400 ворога
скриншот

Партизанський рух "Атеш" стверджує, що низка ударів, яких було завдано в ніч на 17 квітня на території Джанкойського аеродрому, була успішною.

Джерело: "Атеш" у Telegram

Дослівно: "Підтверджується детонація в точці за координатами 45.7092211, 34.4270056. Раніше, на цій локації наші агенти фіксували підвезення довгих ящиків в обладнані капоніри.

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Підтверджується ураження новітнього комплексу С-400 з вибухом пускової установки і серйозними пошкодженнями інших машин комплексу. Окупанти вірили у свій новітній комплекс ППО настільки, що розміщували склади з ракетами безпосередньо біля пускової установки".

Деталі: За даними партизан, які посилаються на своїх агентів із підрозділу ППО, також є серйозне ураження в районі командного пункту 5 зенітного ракетного дивізіону 18 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО 4 армії ПКС РФ.

Дослівно: "З міркувань безпеки наших агентів ми утримаємося від розкриття додаткової інформації. Подробиці передано Силам оборони України.

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Ми дякуємо всім нашим агентам за їхню відвагу, завзятість і докладені зусилля. Кожен ваш внесок має величезне значення для досягнення наших цілей. Разом ми сила, здатна досягти значних результатів".

Що передувало: У ніч на середу 17 квітня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в місті Джанкой в районі військового аеродрому.

Після вибухів на військовому аеродромі зайнялася масштабна пожежа.

Теми: війнаКрим
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