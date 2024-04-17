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Удар по аэродрому "Джанкой": крымские партизаны говорят о поражении комплекса С-400 врага

Валентина РоманенкоСреда, 17 апреля 2024, 15:42
Удар по аэродрому Джанкой: крымские партизаны говорят о поражении комплекса С-400 врага
скриншот

Партизанское движение "Атеш" утверждает, что ряд ударов, которые были нанесены в ночь на 17 апреля на территории Джанкойского аэродрома, был успешным.

Источник: "Атеш" в Telegram

Дословно: "Подтверждается детонация в точке по координатам 45.7092211, 34.4270056. Ранее, на этой локации наши агенты фиксировали подвоз длинных ящиков в оборудованные капониры.

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Подтверждается поражение новейшего комплекса С-400 з взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями остальных машин комплекса. Оккупанты верили в свой новейший комплекс ПВО настолько, что размещали склады с ракетами непосредственно возле пусковой установки".

Детали: По данным партизан, которые ссылаются на своих агентов из подразделения ПВО, также есть серьезное поражение в районе командного пункта 5 зенитного ракетного дивизиона 18 зенитного ракетного полка 31 дивизии ПВО 4 армии ВКС РФ.

Дословно: "Из соображений безопасности наших агентов мы воздержимся от раскрытия дополнительной информации. Подробности переданы Силам обороны Украины.

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Мы благодарим всех наших агентов за их отвагу, упорство и приложенные усилия. Каждый ваш вклад имеет огромное значение для достижения наших целей. Вместе мы сила, способная добиться значительных результатов".

Что предшествовало: В ночь на среду 17 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в городе Джанкой в районе военного аэродрома.

После взрывов на военном аэродроме произошел масштабный пожар.

Темы: войнаКрым
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