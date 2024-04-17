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Єрмак і Навальна увійшли в ТОП-100 журналу Time як найвпливовіші люди

Євген КізіловСереда, 17 квітня 2024, 16:28
Єрмак і Навальна увійшли в ТОП-100 журналу Time як найвпливовіші люди
Обкладинка Time. Скриншот

Всесвітньо відомий журнал Time опублікував рейтинг найвпливовіших людей світу за 2024 рік. До сотні найкращих увійшли голова Офісу президента України Андрій Єрмак і вдова російського опозиціонера Олексія Навального – Юлія.

Джерело: сайт журналу Time

Деталі: Журнал розділив 100 учасників рейтингу на підгрупи. До однієї з них, під назвою "Лідери", потрапили українець і росіянка.

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Кілька слів про Єрмака написав колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Пряма мова: "Визначальними першими кадрами варварського вторгнення Росії в Україну є зернисте відео, зняте президентом Володимиром Зеленським на вулицях Києва. Послання Зеленського, якого оточувала його команда, було чітким: керівництво України нікуди не збирається йти. Безпосередньо за ним тієї ночі стояв його високий радник Андрій Єрмак - людина, яка відіграє центральну роль у забезпеченні роботи влади".

Деталі: На думку Расмуссена, у вирішальний момент для України Андрій Єрмак "виконує роль рішучого лідера".

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Скриншот з сайту Time

Юлія Навальна очолила підгрупу "Лідери". Ось що про неї пише віцепрезидентка США Камала Гарріс:

"У лютому цього року я виступала на Мюнхенській конференції з питань безпеки... Через кілька хвилин на сцену незаплановано вийшла Юлія Навальна. І вона одразу ж зачарувала сотні присутніх лідерів, серед яких була і я. Навальна повідомила новину, яка з'явилася всього за кілька годин до того, що її чоловік Олексій Навальний, російський опозиційний лідер, помер…

На благо людей по всьому світу Юлія Навальна тепер взяла на себе роль лідера на світовій арені. Навальна пообіцяла продовжити боротьбу свого чоловіка за справедливість і верховенство права, даючи нову надію тим, хто бореться проти корупції і за вільну, демократичну Росію.

З того дня в Мюнхені Навальна стала не лише символом демократичних цінностей, але й мужнім борцем за них..."

 
Скриншот з сайту Time

Теми: Андрій ЄрмакЮлія НавальнарейтингЗМІ
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