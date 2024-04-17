Ермак и Навальная вошли в ТОП-100 журнала Time как самые влиятельные люди

Всемирно известный журнал Time опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира за 2024 год. В сотню лучших вошли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и вдова российского оппозиционера Алексея Навального - Юлия.

Источник: сайт журнала Time

Детали: Журнал разделил 100 участников рейтинга на подгруппы. В одну из них, под названием "Лидеры", попали украинец и россиянка.

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Несколько слов о Ермаке написал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Прямая речь: "Определяющими первыми кадрами варварского вторжения России в Украину является зернистое видео, снятое президентом Владимиром Зеленским на улицах Киева. Послание Зеленского, которого окружала его команда, было четким: руководство Украины никуда не собирается уходить. Непосредственно за ним в ту ночь стоял его высокий советник Андрей Ермак - человек, который играет центральную роль в обеспечении работы власти".

Детали: По мнению Расмуссена, в решающий момент для Украины Андрей Ермак "выполняет роль решительного лидера".

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Скриншот с сайта Time

Юлия Навальная возглавила подгруппу "Лидеры". Вот что о ней пишет вице-президент США Камала Харрис:

"В феврале этого года я выступала на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности... Через несколько минут на сцену незапланированно вышла Юлия Навальная. И она сразу же очаровала сотни присутствующих лидеров, среди которых была и я. Навальная сообщила новость, которая появилась всего за несколько часов до того, что ее муж Алексей Навальный, российский оппозиционный лидер, умер...

На благо людей по всему миру Юлия Навальная теперь взяла на себя роль лидера на мировой арене. Навальная пообещала продолжить борьбу своего мужа за справедливость и верховенство права, давая новую надежду тем, кто борется против коррупции и за свободную, демократическую Россию.

С того дня в Мюнхене Навальная стала не только символом демократических ценностей, но и мужественным борцом за них..."