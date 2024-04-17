Війська РФ обхідними шляхами намагаються прорватися на околиці Часового Яру – "Хортиця"
Російські війська безуспішно намагаються прорватися різними обхідними маршрутами на околиці міста Часів Яр на Донеччині.
Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі національного телемарафону, цитує "Радіо Свобода"
Пряма мова: "На цьому (Бахмутському) напрямку неодноразово фіксували спроби окупантів прорватися різними обхідними маршрутами на околиці міста Часів Яр. Цю спробу російської армії наші захисники успішно відбили".
Деталі: Волошин також повідомив, що під час штурмів Часового Яру російські війська використовують багі.
На них окупанти заїжджають по дві-три людини, закидають когось зі стрільців в окопи, далі повертаються, щоб знову закинути малі штурмові групи.
"При цьому ворог намагається заводити штурмові групи, але не закріплюючись на позиціях. І щоб зменшити кількість санітарних втрат, вони заводять свої групи без закріплення на позиціях", – додав офіцер.
Передісторія:
- Аналітики проєкту DeepState кілька разів повідомляли про просування військ РФ у Часовому Яру, східніше міста та у Богданівці на північний схід від нього. У ніч проти 15 квітня DeepState повідомили про нове просування сил РФ східніше Часового Яру – судячи з карти проєкту, бої де-факто йдуть уже в межах міста.
- Про те, що російські солдати дійшли до крайніх будинків у східній частині міста, писав у своєму звіті 14 квітня американський Інститут вивчення війни.
- Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що вище російське військове керівництво поставило завдання своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.