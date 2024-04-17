Війська РФ обхідними шляхами намагаються прорватися на околиці Часового Яру – "Хортиця"

Російські війська безуспішно намагаються прорватися різними обхідними маршрутами на околиці міста Часів Яр на Донеччині.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі національного телемарафону, цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "На цьому (Бахмутському) напрямку неодноразово фіксували спроби окупантів прорватися різними обхідними маршрутами на околиці міста Часів Яр. Цю спробу російської армії наші захисники успішно відбили".

Реклама:

Деталі: Волошин також повідомив, що під час штурмів Часового Яру російські війська використовують багі.

На них окупанти заїжджають по дві-три людини, закидають когось зі стрільців в окопи, далі повертаються, щоб знову закинути малі штурмові групи.

"При цьому ворог намагається заводити штурмові групи, але не закріплюючись на позиціях. І щоб зменшити кількість санітарних втрат, вони заводять свої групи без закріплення на позиціях", – додав офіцер.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: