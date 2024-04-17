Войска РФ обходными путями пытаются прорваться на окраину Часового Яра – "Хортица"

Российские войска безуспешно пытаются прорваться различными обходными маршрутами на окраине города Часов Яр в Донецкой области.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире национального телемарафона, цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "На этом (Бахмутском) направлении неоднократно фиксировали попытки оккупантов прорваться различными обходными маршрутами на окраине города Часов Яр. Эту попытку российской армии наши защитники успешно отбили".

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Детали: Волошин также сообщил, что во время штурмов Часового Яра российские войска используют багги.

На них оккупанты заезжают по два-три человека, забрасывают кого-то из стрелков в окопы, дальше возвращаются, чтобы снова забросить малые штурмовые группы.

"При этом враг пытается заводить штурмовые группы, но не закрепляясь на позициях. И чтобы уменьшить количество санитарных потерь, они заводят свои группы без закрепления на позициях", - добавил офицер.

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