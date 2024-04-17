Войска РФ обходными путями пытаются прорваться на окраину Часового Яра – "Хортица"
Российские войска безуспешно пытаются прорваться различными обходными маршрутами на окраине города Часов Яр в Донецкой области.
Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире национального телемарафона, цитирует "Радио Свобода"
Прямая речь: "На этом (Бахмутском) направлении неоднократно фиксировали попытки оккупантов прорваться различными обходными маршрутами на окраине города Часов Яр. Эту попытку российской армии наши защитники успешно отбили".
Детали: Волошин также сообщил, что во время штурмов Часового Яра российские войска используют багги.
На них оккупанты заезжают по два-три человека, забрасывают кого-то из стрелков в окопы, дальше возвращаются, чтобы снова забросить малые штурмовые группы.
"При этом враг пытается заводить штурмовые группы, но не закрепляясь на позициях. И чтобы уменьшить количество санитарных потерь, они заводят свои группы без закрепления на позициях", - добавил офицер.
Предыстория:
- Аналитики проекта DeepState несколько раз сообщали о продвижении войск РФ в Часовом Яру, восточнее города и в Богдановке к северо-востоку от него. В ночь на 15 апреля DeepState сообщили о новом продвижении сил РФ восточнее Часового Яра - судя по карте проекта, бои де-факто идут уже в пределах города.
- О том, что российские солдаты дошли до крайних домов в восточной части города, писал в своем отчете 14 апреля американский Институт изучения войны.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.