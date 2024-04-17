Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Войска РФ обходными путями пытаются прорваться на окраину Часового Яра – "Хортица"

Валентина РоманенкоСреда, 17 апреля 2024, 17:03
Войска РФ обходными путями пытаются прорваться на окраину Часового Яра – Хортица
скриншот карты Deep State

Российские войска безуспешно пытаются прорваться различными обходными маршрутами на окраине города Часов Яр в Донецкой области.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире национального телемарафона, цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "На этом (Бахмутском) направлении неоднократно фиксировали попытки оккупантов прорваться различными обходными маршрутами на окраине города Часов Яр. Эту попытку российской армии наши защитники успешно отбили".

Реклама:

Детали: Волошин также сообщил, что во время штурмов Часового Яра российские войска используют багги.

На них оккупанты заезжают по два-три человека, забрасывают кого-то из стрелков в окопы, дальше возвращаются, чтобы снова забросить малые штурмовые группы.

"При этом враг пытается заводить штурмовые группы, но не закрепляясь на позициях. И чтобы уменьшить количество санитарных потерь, они заводят свои группы без закрепления на позициях", - добавил офицер.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Аналитики проекта DeepState несколько раз сообщали о продвижении войск РФ в Часовом Яру, восточнее города и в Богдановке к северо-востоку от него. В ночь на 15 апреля DeepState сообщили о новом продвижении сил РФ восточнее Часового Яра - судя по карте проекта, бои де-факто идут уже в пределах города.
  • О том, что российские солдаты дошли до крайних домов в восточной части города, писал в своем отчете 14 апреля американский Институт изучения войны.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ

Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Жінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина в Днепре

фотоАфриканская пыль добралась до Киева

Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

Все новости...
Донецкая область
Россияне атакуют на 6 направлениях, активнее всего на Новопавловском − Генштаб
DeepState: враг продвинулся в Очеретино
Из Донецкой области эвакуировали еще 49 жителей в Ровенскую и Львовскую области
Последние новости
20:52
Днепр во второй раз стал чемпионом Украины
20:38
Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами
20:24
Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ
20:23
США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ
20:15
фотоУкраинские полярники показали закаты солнца в Атлантическом океане
20:10
Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб
19:59
Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
19:48
Кусала шестимесячную дочь: на Житомирщине суд наказал мать за пытки ребенка
19:30
Литва почти прекратила импорт зерна из России и Беларуси
19:20
Россияне вывезли в оккупированный Крым зебр из заповедника "Аскания-Нова" - росСМИ
Все новости...
Реклама: