Навальна в інтерв'ю Time вказала на "помилку України"

Вдова російського опозиціонера Олексія Навального – Юлія дала перше інтерв'ю після смерті чоловіка журналісту Time Саймону Шустеру, де назвала війну в Україні війною Путіна, а не росіян та вказала, що Україна не хоче шукати антивоєнних росіян.

Джерело: Time

Деталі: Навальна заявляє, що начебто українська влада має пам’ятати про росіян, які не налаштовані проти України адже це: "Це вочевидь не війна Росії. Це війна Путіна". А війну підтримує "агресивна меншість".

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Пряма мова: "Хороші росіяни" – дуже погана фраза. Я вважаю, що вони (Україна – ред.) просто не хочуть шукати цих антивоєнних росіян. Але такі росіяни таки існують. Просто важко очікувати, що вони вийдуть на вулицю, бо, як я вже сказала, не всі люди – герої. Вони готові вдатися до різних видів боротьби. Важливо підтримувати цих людей, і я вважаю, що їх ігнорувати – помилка уряду України".

Деталі: На запитання журналіста, чи хоче вона співпрацювати з Україною, Навальна сказала, що їй складно відповісти, адже все залежить не лише від неї.

Також Навальна розповіла, що одна з причин, чому вона на виборах в Україні підтримувала Володимира Зеленського була Олена Зеленська.

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Пряма мова: "Чесно кажучи, коли в Україні відбулися останні президентські вибори, одна з причин, через яку я підтримувала Зеленського і сподівалася на його перемогу, була в тому, що мені дуже подобалася його дружина. Вона мені дуже симпатична".

Деталі: Шустер також попросив прокоментувати те, що заяву The Washington Post про те, що Зеленська не буде присутня на виступі президента Байдена, тому що Навальна мала сидіти поряд з нею.

Пряма мова: "Чесно кажучи, я прочитала про це The Washington Post. До цього я не знала, що її теж запросили. Я вважаю, що якщо те, що написано в The Washington Post – правда; якщо вона не приїхала через мене, то мені дуже шкода. Я навіть не знала, що вона там буде".