Навальная в интервью Time указала на "ошибку Украины"

Вдова российского оппозиционера Алексея Навального – Юлия дала первое интервью после смерти мужа журналисту Time Саймону Шустеру, где назвала войну в Украине войной Путина, а не россиян и указала, что Украина не хочет искать антивоенных россиян.

Источник: Time

Детали: Навальная заявляет, что вроде бы украинская власть должна помнить о россиянах, которые не настроены против Украины, ведь это: "Это явно не война России. Это война Путина". А войну поддерживает "агрессивное меньшинство".

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Прямая речь: "Хорошие россияне" – очень плохая фраза. Я считаю, что они (Украина – ред.) просто не хотят искать этих антивоенных россиян. Но такие россияне все же существуют. Просто трудно ожидать, что они выйдут на улицу, потому что, как я уже сказала, не все люди – герои. Они готовы прибегнуть к разным видам борьбы. Важно поддерживать этих людей, и я считаю, что их игнорировать – ошибка правительства Украины.

Детали: На вопрос журналиста, хочет ли она сотрудничать с Украиной, Навальная сказала, что ей затрудняюсь ответить, ведь все зависит не только от нее.

Также Навальная рассказала, что одна из причин, почему она на выборах в Украине поддерживала Владимира Зеленского, была Елена Зеленская.

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Прямая речь: "Честно говоря, когда в Украине состоялись последние президентские выборы, одна из причин, по которой я поддерживала Зеленского и надеялась на его победу, была в том, что мне очень нравилась его жена. Она мне очень симпатична".

Детали: Шустер также попросил прокомментировать, что заявление The Washington Post о том, что Зеленская не будет присутствовать на выступлении президента Байдена, потому что Навальная должна была сидеть рядом с ней.

Прямая речь: "Честно говоря, я прочла об этом The Washington Post. До этого я не знала, что ее тоже пригласили. Я считаю, что если то, что написано в The Washington Post – правда; если она не приехала из-за меня, то мне очень жалко. Я даже не знала, что она там будет.