Зеленський підтвердив удар ЗСУ по Джанкойському аеродрому

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив удар Збройних Сил України 17 квітня по аеродрому росіян в Джанкої.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Хочу подякувати всім у наших Збройних Силах України, хто готує спеціальні операції – особливо важливі операції, надзвичайно вагомі, які знищують техніку російської армії, їхню бойову інфраструктуру.

Реклама:

Сьогодні Збройні Сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни! Дякую за вашу влучність. Дякую Головкому Сирському за організацію цієї операції. Окупант повинен втрачати, і кожна їхня втрата – це сила України".

Що передувало:

У ніч на середу в окупованому Криму пролунали вибухи в місті Джанкой в районі військового аеродрому.

Партизанський рух "Атеш" стверджує, що низка ударів, яких було завдано в ніч на 17 квітня на території Джанкойського аеродрому, була успішною.