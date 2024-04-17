Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Зеленський підтвердив удар ЗСУ по Джанкойському аеродрому

Тетяна ОлійникСереда, 17 квітня 2024, 22:30
Зеленський підтвердив удар ЗСУ по Джанкойському аеродрому
скриншот

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив удар Збройних Сил України 17 квітня по аеродрому росіян в Джанкої.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Хочу подякувати всім у наших Збройних Силах України, хто готує спеціальні операції – особливо важливі операції, надзвичайно вагомі, які знищують техніку російської армії, їхню бойову інфраструктуру.

Реклама:

Сьогодні Збройні Сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни! Дякую за вашу влучність. Дякую Головкому Сирському за організацію цієї операції. Окупант повинен втрачати, і кожна їхня втрата – це сила України".

Що передувало:

  • У ніч на середу в окупованому Криму пролунали вибухи в місті Джанкой в районі військового аеродрому.
  • Партизанський рух "Атеш" стверджує, що низка ударів, яких було завдано в ніч на 17 квітня на території Джанкойського аеродрому, була успішною.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КримЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

ФОТОЖінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина у Дніпрі

фотоАфриканський пил дістався Києва

Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

фотоСБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП

Усі новини...
Донецьку область очолить генерал СБУ – Жебрівський
Джонсон пропонує направити $61 млрд на допомогу Україні та надати їй ATACMS
Зеленський закликав лідерів ЄС посилити протиповітряну оборону України
Останні новини
20:24
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 
20:23
США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ
20:15
фотоУкраїнські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані
20:10
Окупанти здійснили понад 60 атак по всій лінії фронту за добу – Генштаб
19:59
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати півроку, які пройшли у дебатах
19:48
Кусала шестимісячну доньку: на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини
19:30
Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі
19:20
Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ
19:19
РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський
19:19
Байден розповів про радість військових в окопах на сході, коли голосували підтримку Україні
Усі новини...
Реклама: