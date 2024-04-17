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Зеленський закликав лідерів ЄС посилити протиповітряну оборону України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 17 квітня 2024, 23:17
Зеленський закликав лідерів ЄС посилити протиповітряну оборону України
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський у зверненні до лідерів Європейського Союзу, які зібрались 17 квітня на саміт у Брюсселі, закликав посилити військову допомогу Україні, зокрема протиповітряну оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на звернення Зеленського, яке цитує Politico

Деталі: У зверненні до учасників Європейської ради Зеленський нагадав про російський обстріл Чернігова, який забрав життя щонайменше 17 людей.

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"Тут, в Україні, в нашій частині Європи, на жаль, ми не маємо такого рівня оборони, який ми всі бачили на Близькому Сході кілька днів тому. Коли завдяки об'єднаним зусиллям союзників вдалося збити майже всі ракети і безпілотники, які атакували Ізраїль", – підкреслив голова держави.

Він додав, що "наше українське небо і небо наших сусідів заслуговує на однакову безпеку".

Зеленський подякував Німеччині за рішення надіслати додаткову систему протиповітряної оборони Patriot. Але він також перерахував іншу військову допомогу, яка потрібна Києву: "Зброя для наших солдатів. Снаряди для артилерії. Транспортні засоби. Безпілотники. Все, що допомагає тримати фронт".

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"На жаль, ми ще не побачили мільйон артилерійських снарядів від Європейського Союзу, про які так багато говорили", – зауважив президент.

Частину виступу голова держави присвятив руху України до членства в ЄС, закликавши європейських лідерів офіційно розпочати переговори про вступ у червні.

Напередодні Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що західні держави можуть так само допомогти Україні захиститись від російських атак, як і Ізраїлю – під час іранських ударів.

У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.

Теми: ЄСЗеленськийдопомога УкраїніППО
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