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Зеленский призвал лидеров ЕС усилить противовоздушную оборону Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 17 апреля 2024, 23:17
Зеленский призвал лидеров ЕС усилить противовоздушную оборону Украины
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам Европейского Союза, собравшимся 17 апреля на саммит в Брюсселе, призвал усилить военную помощь Украине, в том числе противовоздушную оборону.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обращение Зеленского, которое цитирует Politico

Детали: В обращении к участникам Европейского совета Зеленский напомнил о российском обстреле Чернигова, который унес жизни по меньшей мере 17 человек.

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"Здесь, в Украине, в нашей части Европы, к сожалению, мы не имеем такого уровня обороны, который мы все видели на Ближнем Востоке несколько дней назад. Когда благодаря объединенным усилиям союзников удалось сбить почти все ракеты и беспилотники, которые атаковали Израиль", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что "наше украинское небо и небо наших соседей заслуживает одинаковой безопасности".

Зеленский поблагодарил Германию за решение прислать дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot. Но он также перечислил другую военную помощь, которая нужна Киеву: "Оружие для наших солдат. Снаряды для артиллерии. Транспортные средства. Беспилотники. Все, что помогает держать фронт".

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"К сожалению, мы еще не увидели миллион артиллерийских снарядов от Европейского Союза, о которых так много говорили", – отметил президент.

Часть выступления глава государства посвятил движению Украины к членству в ЕС, призвав европейских лидеров официально начать переговоры о вступлении в июне.

Накануне Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что западные государства могут так же помочь Украине защититься от российских атак, как и Израилю – во время иранских ударов.

В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.

Темы: ЕСЗеленскийпомощь УкраинеПВО
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