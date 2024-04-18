Ми можемо викупити Patriot для України – прем’єр Нідерландів
Четвер, 18 квітня 2024, 06:40
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на саміті лідерів ЄС у Брюсселі запропонував викупити системи ППО Patriot у країн, які їх мають і не хочуть передавати Україні.
Джерело: Рютте, цитує The Guardian
Деталі: Прем’єр Нідерландів наголосив, що потреба в наданні Україні Patriot є нагальною.
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Пряма мова: Ми знаємо, що багато країн мають системи Patriot, але, можливо, вони не хочуть постачати їх напряму.
Ми можемо купити у них і доставити в Україну. Ми маємо гроші. Це дуже важливо".
Нагадаємо: Нідерландський уряд у весняному перегляді бюджету, опублікованому 15 квітня, підтвердив наміри збільшити військову та гуманітарну допомогу Україні на найближчі роки.
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