Мы можем выкупить Patriot для Украины – премьер Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите лидеров ЕС в Брюсселе предложил выкупить системы ПВО Patriot у стран, которые их имеют и не хотят передавать Украине.

Источник: Рютте, цитирует The Guardian

Детали: Премьер Нидерландов отметил, что потребность в предоставлении Украине Patriot является насущной.

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Прямая речь: Мы знаем, что многие страны имеют системы Patriot, но, возможно, они не хотят поставлять их напрямую.

Мы можем купить у них и доставить в Украину. У нас есть деньги. Это очень важно".

Напомним: Нидерландское правительство в весеннем пересмотре бюджета, опубликованном 15 апреля, подтвердило намерения увеличить военную и гуманитарную помощь Украине на ближайшие годы.