Мы можем выкупить Patriot для Украины – премьер Нидерландов
Четверг, 18 апреля 2024, 06:40
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите лидеров ЕС в Брюсселе предложил выкупить системы ПВО Patriot у стран, которые их имеют и не хотят передавать Украине.
Источник: Рютте, цитирует The Guardian
Детали: Премьер Нидерландов отметил, что потребность в предоставлении Украине Patriot является насущной.
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Прямая речь: Мы знаем, что многие страны имеют системы Patriot, но, возможно, они не хотят поставлять их напрямую.
Мы можем купить у них и доставить в Украину. У нас есть деньги. Это очень важно".
Напомним: Нидерландское правительство в весеннем пересмотре бюджета, опубликованном 15 апреля, подтвердило намерения увеличить военную и гуманитарную помощь Украине на ближайшие годы.
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