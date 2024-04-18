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Мы можем выкупить Patriot для Украины – премьер Нидерландов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 18 апреля 2024, 06:40
Мы можем выкупить Patriot для Украины – премьер Нидерландов
МАРК РЮТТЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите лидеров ЕС в Брюсселе предложил выкупить системы ПВО Patriot у стран, которые их имеют и не хотят передавать Украине.

Источник: Рютте, цитирует The Guardian

Детали: Премьер Нидерландов отметил, что потребность в предоставлении Украине Patriot является насущной.

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Прямая речь: Мы знаем, что многие страны имеют системы Patriot, но, возможно, они не хотят поставлять их напрямую.

Мы можем купить у них и доставить в Украину. У нас есть деньги. Это очень важно".

Напомним: Нидерландское правительство в весеннем пересмотре бюджета, опубликованном 15 апреля, подтвердило намерения увеличить военную и гуманитарную помощь Украине на ближайшие годы.

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Темы: НидерландыПВОУкраина
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