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Буданов розкрив план дій всередині РФ: більше рейдів російських добровольців і удари БпЛА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 квітня 2024, 08:09
Буданов розкрив план дій всередині РФ: більше рейдів російських добровольців і удари БпЛА
Кирило Буданов, фото: Getty Images

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що у військового керівництва є план, спрямований на зменшення військового потенціалу Росії і сподівається, що атаки на території РФ продовжаться.

Джерело: інтерв’ю Буданова The Washington Post

Пряма мова Буданова: "Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість ... критичні військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти".

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Деталі: За його словами, планується більше транскордонних атак російських добровольців всередині Росії за підтримки ГУР, а також більше атак з безпілотників.

Мета - показати, що очільник Кремля Володимир Путін не може "захистити населення від проникнення війни в Росію". "Коли ви сидите, скажімо, в Санкт-Петербурзі, і бачите війну тільки по телевізору, ви завжди будете підтримувати. ... Але люди починають нервувати, коли якийсь об'єкт (атакують) біля їхнього будинку", - зазначив Будановю

За його словами, снаряди, які спричинили більшість руйнувань, були російськими зенітними ракетами С-300, випущеними по українських безпілотниках, а не самі безпілотники, але травмуючий вплив на населення був однаковим. "Насправді шкода, яку завдають ці (зенітні) ракети, набагато вища, ніж шкода, яку потенційно може завдати безпілотник", - сказав він.

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На уточнююче запитання, чи продовжаться українські атаки на території Росії, Буданов відповів: "Я сподіваюся на це".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 17 квітня подякував всім в ЗСУ, хто готує спеціальні операції, "особливо важливі операції, надзвичайно вагомі, які знищують техніку російської армії, їхню бойову інфраструктуру". Він також підтвердив удар 17 квітня по аеродрому росіян в Джанкої в окупованому Криму.

Теми: БудановрозвідкавійнаРосія
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