Буданов раскрыл план действий внутри РФ: больше рейдов российских добровольцев и удары БпЛА

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что у военного руководства есть план, направленный на уменьшение военного потенциала России и надеется, что атаки на территории РФ продолжатся.

Источник: интервью Буданова The Washington Post

Прямая речь Буданова: "Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, такие как военная промышленность ... критические военные объекты, их аэродромы, их командно-контрольные пункты".

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Детали: По его словам, планируется больше трансграничных атак российских добровольцев внутри России при поддержке ГУР, а также больше атак с беспилотников.

Цель - показать, что глава Кремля Владимир Путин не может "защитить население от проникновения войны в Россию". "Когда вы сидите, скажем, в Санкт-Петербурге, и видите войну только по телевизору, вы всегда будете поддерживать... Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект (атакуют) возле их дома", - отметил Буданов.

По его словам, снаряды, которые вызвали большинство разрушений, были российскими зенитными ракетами С-300, выпущенными по украинским беспилотникам, а не сами беспилотники, но травмирующее воздействие на население было одинаковым. "На самом деле вред, который наносят эти (зенитные) ракеты, гораздо выше, чем вред, который потенциально может нанести беспилотник", - сказал он.

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На уточняющий вопрос, продолжатся ли украинские атаки на территории России, Буданов ответил: "Я надеюсь на это".

Напомним: Президент Владимир Зеленский в видеообращении 17 апреля поблагодарил всех в ВСУ, кто готовит специальные операции, "особо важные операции, чрезвычайно весомые, которые уничтожают технику российской армии, их боевую инфраструктуру". Он также подтвердил удар 17 апреля по аэродрому россиян в Джанкое в оккупированном Крыму.