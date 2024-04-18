Росіяни вдарили по Дніпровському району: є поранені, вирують дві пожежі

Російські війська атакували ракетами Дніпровський район Дніпропетровської області, у результаті чого виникли пожежі, двоє людей дістали поранення.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Ворог атакував Дніпровський район. Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань".

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Деталі: Більше інформації голова ОВА пообіцяв надати після відбою повітряної тривоги.

"Загроза триває. Будьте у безпечних місцях", − наголосив Лисак.

Доповнено: Пізніше голова ОВА додав, що внаслідок ракетної атаки у Дніпровському районі пошкоджені інфраструктурний об’єкт і підприємство.



"Досі вирують й дві пожежі. Інформацію уточнюємо", − повідомив Лисак.

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