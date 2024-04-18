Росіяни вдарили по Дніпровському району: є поранені, вирують дві пожежі
Російські війська атакували ракетами Дніпровський район Дніпропетровської області, у результаті чого виникли пожежі, двоє людей дістали поранення.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Ворог атакував Дніпровський район. Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань".
Деталі: Більше інформації голова ОВА пообіцяв надати після відбою повітряної тривоги.
"Загроза триває. Будьте у безпечних місцях", − наголосив Лисак.
Доповнено: Пізніше голова ОВА додав, що внаслідок ракетної атаки у Дніпровському районі пошкоджені інфраструктурний об’єкт і підприємство.
"Досі вирують й дві пожежі. Інформацію уточнюємо", − повідомив Лисак.
Передісторія:
- Вдень 18 квітня влада України оголосила про повітряну тривогу у північних, східних, південних та центральних областях. ЗМІ повідомляли, що у Дніпрі пролунали вибухи.