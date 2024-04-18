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Россияне ударили по Днепровскому району: есть раненые, бушуют два пожара

Ирина БалачукЧетверг, 18 апреля 2024, 13:55
Россияне ударили по Днепровскому району: есть раненые, бушуют два пожара
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские войска атаковали ракетами Днепровский район Днепропетровской области, в результате чего возникли пожары, два человека получили ранения.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Враг атаковал Днепровский район. Предварительно, из-за ракетного удара пострадали двое мужчин − 30 и 35 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести. Есть несколько возгораний".

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Детали: Больше информации глава ОВА пообещал предоставить после отбоя воздушной тревоги.

"Угроза сохраняется. Будьте в безопасных местах", − подчеркнул Лысак.

Дополнено: Позже глава ОВА добавил, что в результате ракетной атаки в Днепровском районе повреждены инфраструктурный объект и предприятие.

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"До сих пор бушуют и два пожара. Информацию уточняем", − сообщил Лысак.

Предыстория:

  • Днем 18 апреля власти Украины объявили воздушную тревогу в северных, восточных, южных и центральных областях. СМИ сообщали, что в Днепре прогремели взрывы.

Темы: Днепропетровская областьракетный удар
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