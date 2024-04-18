Россияне ударили по Днепровскому району: есть раненые, бушуют два пожара
Российские войска атаковали ракетами Днепровский район Днепропетровской области, в результате чего возникли пожары, два человека получили ранения.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Враг атаковал Днепровский район. Предварительно, из-за ракетного удара пострадали двое мужчин − 30 и 35 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести. Есть несколько возгораний".
Детали: Больше информации глава ОВА пообещал предоставить после отбоя воздушной тревоги.
"Угроза сохраняется. Будьте в безопасных местах", − подчеркнул Лысак.
Дополнено: Позже глава ОВА добавил, что в результате ракетной атаки в Днепровском районе повреждены инфраструктурный объект и предприятие.
"До сих пор бушуют и два пожара. Информацию уточняем", − сообщил Лысак.
Предыстория:
- Днем 18 апреля власти Украины объявили воздушную тревогу в северных, восточных, южных и центральных областях. СМИ сообщали, что в Днепре прогремели взрывы.