ОСУВ "Хортиця": Росіяни намагаються захопити Часів Яр, закидають місто КАБами

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що ситуація в Часовому Ярі контролюється підрозділами ЗСУ, однак солдати РФ не припиняють спроб захопити місто, закидають місто КАБами, знищуючи цивільну інфраструктуру.

Джерело: Волошин в ефірі телемарафону

Деталі: За словами речника ситуація навколо міста Часів Яр наразі складна. Ворог намагається усіма способами вийти на адміністративні кордони Донецької області. Втім, Сили оборони контролюють ситуацію.

Реклама:

"Противника в місті немає. Ворог поки що використовує свою перевагу в повітрі, в ракетах і артилерійських боєприпасах великих калібрів, намагаючись проводити штурмові дії".

Також Волошин повідомив, що росіяни закидають місто КАБами, знищуючи при цьому цивільну інфраструктуру.

"У сумі загалом десь від 20 до 30, а то буває й більше, за добу скидає російська авіація бомб по позиціях українських захисників і по цивільній інфраструктурі"

ВІДЕО ДНЯ

За словами, речника ОСУВ "Хортиця", тактика росіян полягає в повному знищенні, щоб взяти під контроль "купи пилу".

Передісторія:

9 квітня в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що ситуація в Часовому Ярі контролюється підрозділами ЗСУ, росіян у місті та на околицях немає.