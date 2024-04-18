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ОСУВ "Хортица": Россияне пытаются захватить Часов Яр, забрасывают город КАБами

Анастасия ПроцЧетверг, 18 апреля 2024, 14:07
ОСУВ Хортица: Россияне пытаются захватить Часов Яр, забрасывают город КАБами
Часов Яр 11 апреля 2024 года. Фото: Getty Images

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что ситуация в Часовом Яру контролируется подразделениями ВСУ, однако солдаты РФ не прекращают попыток захватить город, забрасывают город КАБами, уничтожая гражданскую инфраструктуру.

Источник: Волошин в эфире телемарафона

Детали: По словам спикера ситуация вокруг города Часов Яр сейчас сложная. Враг пытается всеми способами выйти на административные границы Донецкой области. Впрочем, Силы обороны контролируют ситуацию.

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"Противника в городе нет. Враг пока использует свое преимущество в воздухе, в ракетах и артиллерийских боеприпасах крупных калибров, пытаясь проводить штурмовые действия".

Также Волошин сообщил, что россияне забрасывают город КАБами, уничтожая при этом гражданскую инфраструктуру.

"В сумме в целом где-то от 20 до 30, а то бывает и больше, за сутки сбрасывает российская авиация бомб по позициям украинских защитников и по гражданской инфраструктуре"

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По словам, спикера ОСУВ "Хортица", тактика россиян заключается в полном уничтожении, чтобы взять под контроль "кучи пыли".

Предыстория:

9 апреля в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что ситуация в Часовом Яру контролируется подразделениями ВСУ, россиян в городе и в окрестностях нет.

Темы: Донецкая областьвойна
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