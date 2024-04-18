Через російський удар по Красногорівці загинув чоловік
Четвер, 18 квітня 2024, 19:22
У четвер вдень російські війська завдали удару по Красногорівці на Донеччині, через що у себе вдома загинув місцевий мешканець.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву
Пряма мова: "Сьогодні вдень збройні сили РФ вчергове здійснили артилерійський обстріл міста Красногорівка. Внаслідок ворожої атаки у себе вдома загинув 56-річний чоловік".
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Деталі: Вона додала, що за вказаним фактом розпочато розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Що передувало: В ніч на 18 квітня росіяни атакували ракетами Селидове на Донеччині: загинула жінка.