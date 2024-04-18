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Через російський удар по Красногорівці загинув чоловік

Євген КізіловЧетвер, 18 квітня 2024, 19:22
Через російський удар по Красногорівці загинув чоловік
Пошкоджений обстрілами будинок у Красногорівці (червень 2023 року). Фото: поліція Донеччини

У четвер вдень російські війська завдали удару по Красногорівці на Донеччині, через що у себе вдома загинув місцевий мешканець.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву

Пряма мова: "Сьогодні вдень збройні сили РФ вчергове здійснили артилерійський обстріл міста Красногорівка. Внаслідок ворожої атаки у себе вдома загинув 56-річний чоловік".

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Деталі: Вона додала, що за вказаним фактом розпочато розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Що передувало: В ніч на 18 квітня росіяни атакували ракетами Селидове на Донеччині: загинула жінка.

Теми: Донецька областьобстрілжертвивійна
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