Из-за российского удара по Красногоровке погиб мужчина

Поврежденный обстрелами дом в Красногоровке (июнь 2023 года). Фото: полиция Донецкой области

В четверг днем российские войска нанесли удар по Красногоровке Донецкой области, из-за чего у себя дома погиб местный житель.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Донецкой области Анастасию Медведеву

Прямая речь: "Сегодня днем вооруженные силы РФ в очередной раз осуществили артиллерийский обстрел города Красногоровка. В результате вражеской атаки у себя дома погиб 56-летний мужчина".

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Детали: Она добавила, что по данному факту начато расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Что предшествовало: В ночь на 18 апреля россияне атаковали ракетами Селидово Донецкой области: погибла женщина.