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По ЗАЕС знову вдарив дрон – МАГАТЕ

Євген КізіловЧетвер, 18 квітня 2024, 22:01
По ЗАЕС знову вдарив дрон – МАГАТЕ
Запорізька атомна електростанція. фото: Getty Images

У четвер 18 квітня навчальний центр Запорізької атомної електростанції вчергове був атакований безпілотником.

Джерело: генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, повідомляє сайт МАГАТЕ

Деталі: Згідно з повідомленням, на щастя, обійшлося без пошкоджень або людських жертв.

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Представники МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, почули вибух о 10:35 ранку за місцевим часом. Їм було відмовлено в доступі до навчального центру, який знаходиться за межами периметра майданчика ЗАЕС, для оцінки масштабів інциденту.

Дослівно: "Це вже третя відома атака на тренувальний центр за останній час, ще два подібних інциденти трапилися минулого тижня. На ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебуває на об'єкті, що сьогоднішній дрон було "нейтралізовано", не уточнивши подробиць".

Пряма мова Гроссі: "Досі удари безпілотників не ставили під загрозу ядерну безпеку на об'єкті. Але, як я заявив Раді Безпеки ООН кілька днів тому, ці безрозсудні атаки повинні бути негайно припинені!"

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Що передувало: 7 квітня Рафаель Гроссі заявив про щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС.

Пізніше Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російські окупаційні війська 9 квітня вчергове зімітували удар по Запорізькій атомній електростанції за допомогою дронів.

У ГУР підкреслили, що Україна не вчиняє жодних військових дій чи провокацій щодо станції.

Теми: ЗАЕСобстрілвійна
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