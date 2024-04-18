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По ЗАЭС снова ударил дрон – МАГАТЭ

Евгений КизиловЧетверг, 18 апреля 2024, 22:01
По ЗАЭС снова ударил дрон – МАГАТЭ
Запорожская атомная электростанция. фото: Getty Images

В четверг 18 апреля учебный центр Запорожской атомной электростанции в очередной раз был атакован беспилотником.

Источник: генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщает сайт МАГАТЭ

Детали: Согласно сообщению, к счастью, обошлось без повреждений или человеческих жертв.

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Представители МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, услышали взрыв в 10:35 утра по местному времени. Им было отказано в доступе в учебный центр, который находится за пределами периметра площадки ЗАЭС, для оценки масштабов инцидента.

Дословно: "Это уже третья известная атака на тренировочный центр за последнее время, еще два подобных инцидента случились на прошлой неделе. На ЗАЭС сообщили команде МАГАТЭ, которая находится на объекте, что сегодняшний дрон был "нейтрализован", не уточнив подробностей".

Прямая речь Гросси: "До сих пор удары беспилотников не ставили под угрозу ядерную безопасность на объекте. Но, как я заявил Совету Безопасности ООН несколько дней назад, эти безрассудные атаки должны быть немедленно прекращены!"

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Что предшествовало: 7 апреля Рафаэль Гросси заявил о по меньшей мере 3 прямых попаданиях в основные конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС.

Позже Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские оккупационные войска 9 апреля в очередной раз сымитировали удар по Запорожской атомной электростанции с помощью дронов.

В ГУР подчеркнули, что Украина не совершает никаких военных действий или провокаций в отношении станции.

Темы: ЗАЭСобстрелвойна
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