У Дніпрі влучання: горить багатоповерхівка, дев'ятеро постраждалих. В області загинула жінка
Під час ракетної атаки у ніч на п'ятницю у Дніпрі сталося влучання у житловий будинок. П'ятиповерхівка частково зруйнована, триває пожежа. Дев'ятеро людей постраждали. В Синельниківському районі загинула жінка.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Деталі: За його словами, під завалами можуть бути люди. На даний момент відомо про шістьох постраждалих.
Окрім цього, на Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка.
Доповнено: мер Дніпра Борис Філатов написав у Facebook, що влучання відбулося у "самісінькому центрі міста".
Пряма мова: "Самісінький центр міста. Цивільні люди. Постраждалих вже девʼять. На жаль, ми воюємо з виродками, що не мають жодних рис людяності. Думайте про це постійно".
Нагадаємо:
- В ніч на 19 квітня Росія влаштувала ракетний удар. По всій території країни була оголошена повітряна тривога. Вона тривала до 6.15.
- Окрім цього окупанти атакували "Шахедами".