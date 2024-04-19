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У Дніпрі влучання: горить багатоповерхівка, дев'ятеро постраждалих. В області загинула жінка

Олена ІвашківП'ятниця, 19 квітня 2024, 06:25
У Дніпрі влучання: горить багатоповерхівка, дев'ятеро постраждалих. В області загинула жінка
фото ілюстраційне: ДСНС

Під час ракетної атаки у ніч на п'ятницю у Дніпрі сталося влучання у житловий будинок. П'ятиповерхівка частково зруйнована, триває пожежа. Дев'ятеро людей постраждали. В Синельниківському районі загинула жінка.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: За його словами, під завалами можуть бути люди. На даний момент відомо про шістьох постраждалих.

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Окрім цього, на Криворіжжі пошкоджений  інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка. 

Доповнено: мер Дніпра Борис Філатов написав у Facebook, що влучання відбулося у "самісінькому центрі міста".

Пряма мова: "Самісінький центр міста. Цивільні люди. Постраждалих вже девʼять. На жаль, ми воюємо з виродками, що не мають жодних рис людяності. Думайте про це постійно".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • В ніч на 19 квітня Росія влаштувала ракетний удар. По всій території країни була оголошена повітряна тривога. Вона тривала до 6.15.
  • Окрім цього окупанти атакували "Шахедами".

Теми: Дніпроракетний ударвійна
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