У Дніпрі влучання: горить багатоповерхівка, дев'ятеро постраждалих. В області загинула жінка

Під час ракетної атаки у ніч на п'ятницю у Дніпрі сталося влучання у житловий будинок. П'ятиповерхівка частково зруйнована, триває пожежа. Дев'ятеро людей постраждали. В Синельниківському районі загинула жінка.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: За його словами, під завалами можуть бути люди. На даний момент відомо про шістьох постраждалих.

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Окрім цього, на Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка.

Доповнено: мер Дніпра Борис Філатов написав у Facebook, що влучання відбулося у "самісінькому центрі міста".

Пряма мова: "Самісінький центр міста. Цивільні люди. Постраждалих вже девʼять. На жаль, ми воюємо з виродками, що не мають жодних рис людяності. Думайте про це постійно".

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