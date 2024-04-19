В Днепре попадание: горит многоэтажка, девять пострадавших. В области погибла женщина
Во время ракетной атаки в ночь на пятницу в Днепре произошло попадание в жилой дом. Пятиэтажка частично разрушена, продолжается пожар. Девять человек пострадали. В Синельниковском районе погибла женщина.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Детали: По его словам, на данный момент известно о шести пострадавших.
Кроме этого, на Криворожье поврежден инфраструктурный объект. Есть разрушения и на Синельниковщине. Там погибла женщина.
Дополнено: мэр Днепра Борис Филатов написал в Facebook, что попадание произошло в "самом центре города".
Прямая речь: "Самый центр города. Гражданские люди. Пострадавших уже девять. К сожалению, мы воюем с уродами, не имеющими никаких черт человечности. Думайте об этом постоянно".
Напомним:
- В ночь на 19 апреля Россия устроила ракетный удар. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась до 6.15.
- Кроме этого оккупанты атаковали "Шахедами".