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В Днепре попадание: горит многоэтажка, девять пострадавших. В области погибла женщина

Алена ИвашкивПятница, 19 апреля 2024, 06:25
В Днепре попадание: горит многоэтажка, девять пострадавших. В области погибла женщина
фото иллюстративное: ГСЧС

Во время ракетной атаки в ночь на пятницу в Днепре произошло попадание в жилой дом. Пятиэтажка частично разрушена, продолжается пожар. Девять человек пострадали. В Синельниковском районе погибла женщина.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак 

Детали: По его словам, на данный момент известно о шести пострадавших.

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Кроме этого, на Криворожье поврежден инфраструктурный объект. Есть разрушения и на Синельниковщине. Там погибла женщина. 

Дополнено: мэр Днепра Борис Филатов написал в Facebook, что попадание произошло в "самом центре города".

Прямая речь: "Самый центр города. Гражданские люди. Пострадавших уже девять. К сожалению, мы воюем с уродами, не имеющими никаких черт человечности. Думайте об этом постоянно".

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Напомним:

  • В ночь на 19 апреля Россия устроила ракетный удар. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась до 6.15.
  • Кроме этого оккупанты атаковали "Шахедами".

Темы: Днипроракетный ударвойна
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