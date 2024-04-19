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Україна ігнорує застереження США і розробила дрон, здатний досягнути Сибіру − The Economist

Ірина БалачукП'ятниця, 19 квітня 2024, 11:38
Україна ігнорує застереження США і розробила дрон, здатний досягнути Сибіру − The Economist
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Україна ігнорує застереження США щодо використання безпілотників на території Росії і продовжує виготовляти супердрони, які вже можуть досягати цілей у Сибіру − за 3000 км від її кордонів, пише британське видання The Economist.

Джерело: The Economist

Дослівно видання: "Відтоді, як президент Володимир Зеленський визначив пріоритетність цієї технології, Україна інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники дальнього радіусу дії, здатні шукати і вражати віддалені цілі. Зараз їх виробляють півдюжини компаній.

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Найкраща з нових моделей має дальність польоту 3 000 км і здатна досягти Сибіру".

Деталі: Видання акцентує, що програма з виготовлення подібних дронів була "народжена необхідністю" (адже Захід неохоче надає Україні зброю великого радіусу дії) і вже підірвала значну частину російської нафтової та військової інфраструктури.

"Але Білий дім незадоволений. Він підштовхує українців до припинення ударів. Занепокоєння Америки були різними: від зростання ціни на нафту до перспективи неконтрольованого "око за око", в чому Україна могла б програти", − пише The Economist.

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Видання зазначає, що побоювання щодо останнього зросли наприкінці березня, коли Росія завдала багатомільйонних збитків українській енергетичній інфраструктурі.

"Атаки виявили прогалини в протиповітряній обороні та вразливість до нових російських крилатих ракет малої висоти Х-69. 11 квітня такі ракети знищили Трипільську електростанцію, розташовану за 40 км від Києва, хоча вона перебувала в зоні досяжності столичних систем ППО "Патріот"", − пише The Economist.

Видання додає, що поки що Україна ігнорує американські поради щодо припинення ударів. Зокрема, офіцер розвідки з позивним "Детектив", відповідальний за частину програми, каже, що не отримував інструкцій щодо згортання операцій, але зазначає, що цілі на території РФ постійно змінюються.

"Наші цілі змінюються з кожним днем. Ми не даємо росіянам спокою", − цитує видання розвідника.

А один з виробників безпілотників стверджує, що не всі американські представники погоджуються з офіційними закликами щодо припинення ударів по РФ.

За його словами, його контакти "підморгували", коли передавали це попередження.

"Вони приватно говорять нам, щоб ми продовжували", − заявив виробник дронів.

Він прогнозує, що українська програма безпілотників у найближчі місяці буде розширюватися.

"Росія випалює українську землю. Настав час зробити те саме з європейською Росією", − цитує виробника The Economist.

Передісторія:

  • Вранці 2 квітня великі українські дрони атакували підприємства Татарстана – в Єлабузі та Нижньокамську. За даними джерела "Української правди" в ГУР МО, це була спецоперація українських розвідників. Безпілотники атакували завод, на якому збирають іранські "Шахеди", маркуючи їх під "Герань-2".
  • Пресслужба особливої економічної зони "Алабуга" голослівно заявила, що дрони були "оснащені обладнанням країн НАТО". 
  • Також один безпілотник ударив по нафтопереробному заводу "ТАНЕКО" у Нижньокамську та поцілив у технологічну установку, після чого почалася пожежа. Джерела УП повідомили, що атака на НПЗ була спільною операцією Служби безпеки України та Головного управління розвідки МОУ. За даними УП, український дрон влучив в установку первинної переробки нафти на заводі.
  • Представник ГУР МОУ Андрій Юсов наголошував, що під час ударів дронами по об’єктах у російських містах Єлабуга та Нижньокамськ не використовувалася зброя іноземного виробництва.

Теми: УкраїнабезпілотникиРосія
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