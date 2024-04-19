Украина игнорирует предостережения США и разработала дрон, способный достичь Сибири − The Economist
Украина игнорирует предостережения США относительно использования беспилотников на территории России и продолжает изготавливать супердроны, которые уже могут достигать целей в Сибири − за 3000 км от ее границ, пишет британское издание The Economist.
Источник: The Economist
Дословно издание: "С тех пор, как президент Владимир Зеленский определил приоритетность этой технологии, Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, способные искать и поражать удаленные цели. Сейчас их производят полдюжины компаний.
Лучшая из новых моделей имеет дальность полета 3 000 км и способна достичь Сибири".
Детали: Издание акцентирует, что программа по изготовлению подобных дронов была "рождена необходимостью" (ведь Запад неохотно предоставляет Украине оружие большого радиуса действия) и уже подорвала значительную часть российской нефтяной и военной инфраструктуры.
"Но Белый дом недоволен. Он подталкивает украинцев к прекращению ударов. Обеспокоенность Америки была разной: от роста цены на нефть до перспективы неконтролируемого "око за око", в чем Украина могла бы проиграть", − пишет The Economist.
Издание отмечает, что опасения относительно последнего возросли в конце марта, когда Россия нанесла многомиллионный ущерб украинской энергетической инфраструктуре.
"Атаки выявили пробелы в противовоздушной обороне и уязвимость перед новыми российскими крылатыми ракетами малой высоты Х-69. 11 апреля такие ракеты уничтожили Трипольскую электростанцию, расположенную в 40 км от Киева, хотя она находилась в зоне досягаемости столичных систем ПВО "Патриот"", − пишет The Economist.
Издание добавляет, что пока Украина игнорирует американские советы по прекращению ударов. В частности, офицер разведки с позывным "Детектив", ответственный за часть программы, говорит, что не получал инструкций по сворачиванию операций, но отмечает, что цели на территории РФ постоянно меняются.
"Наши цели меняются с каждым днем. Мы не даем россиянам покоя", − цитирует издание разведчика.
А один из производителей беспилотников утверждает, что не все американские представители соглашаются с официальными призывами о прекращении ударов по РФ.
По его словам, его контакты "подмигивали", когда передавали это предупреждение.
"Они в частном порядке говорят нам, чтобы мы продолжали", − заявил производитель дронов.
Он прогнозирует, что украинская программа беспилотников в ближайшие месяцы будет расширяться.
"Россия выжигает украинскую землю. Пришло время сделать то же самое с европейской Россией", − цитирует производителя The Economist.
Предыстория:
- Утром 2 апреля дроны атаковали предприятия Татарстана − в Елабуге и Нижнекамске. По данным источника "Украинской правды" в ГУР МО, это была спецоперация украинских разведчиков. Беспилотники атаковали завод, на котором собирают иранские "Шахеды", маркируя их под "Герань-2".
- Пресс-служба особой экономической зоны "Алабуга" заявила, что дроны были "оснащены оборудованием стран НАТО".
- Кроме того, один беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу "ТАНЕКО" в Нижнекамске и попал в технологическую установку, после чего начался пожар. Источники УП сообщили, что атака на НПЗ была совместной операцией Службы безопасности Украины и Главного управления разведки МОУ. По данным УП, украинский дрон попал в установку первичной переработки нефти на заводе.
- Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов отмечал, что во время ударов дронами по объектам в российских городах Елабуга и Нижнекамск не использовалось оружие иностранного производства.