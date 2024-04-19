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Через атаку по Дніпропетровщині загинула працівниця Укрзалізниці

Анастасія ПроцП'ятниця, 19 квітня 2024, 12:00
Через атаку по Дніпропетровщині загинула працівниця Укрзалізниці
Наслідки російської ракетної атаки по Дніпропетровщині 19 квітня, Фото: ДСНС

Внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини загинула працівниця "Укрзалізниці"  Оксана Стороженко, ще 7 залізничників дістали поранень.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "Із сумом повідомляємо, що загинула Оксана Стороженко, чергова по будинку локомотивних бригад. У неї залишились двоє синів 17 та 15 років. Висловлюємо щирі співчуття рідним Оксани та зобов'язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку її дітям".

Деталі: Повідомляється, що ще 7 працівників "Укрзалізниці" поранені. В УЗ зазначили, що нададуть допомогу всім постраждалим залізничникам та їхнім родинам.

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Передісторія:

Вранці 19 квітня ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. У результаті російського удару у місті Дніпро загинули 2 людей, у Синельниковому загинули 6 людей, серед яких двоє малолітніх дітей, ще 29 жителів області дітали поранення. Пізнше стало відомо, що у лікарні померла ще одна дитина.

Теми: Дніпропетровська областьУдарУкрзалізницяжертви
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