Через атаку по Дніпропетровщині загинула працівниця Укрзалізниці

Внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини загинула працівниця "Укрзалізниці" Оксана Стороженко, ще 7 залізничників дістали поранень.



Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "Із сумом повідомляємо, що загинула Оксана Стороженко, чергова по будинку локомотивних бригад. У неї залишились двоє синів 17 та 15 років. Висловлюємо щирі співчуття рідним Оксани та зобов'язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку її дітям".

Деталі: Повідомляється, що ще 7 працівників "Укрзалізниці" поранені. В УЗ зазначили, що нададуть допомогу всім постраждалим залізничникам та їхнім родинам.

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Передісторія:

Вранці 19 квітня ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. У результаті російського удару у місті Дніпро загинули 2 людей, у Синельниковому загинули 6 людей, серед яких двоє малолітніх дітей, ще 29 жителів області дітали поранення. Пізнше стало відомо, що у лікарні померла ще одна дитина.