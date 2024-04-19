Из-за атаки по Днепропетровщине погибла работница Укрзализныци

В результате российского обстрела Днепропетровщины погибла работница "Укрзализныци" Оксана Стороженко, еще 7 железнодорожников получили ранения.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "С грустью сообщаем, что погибла Оксана Стороженко, дежурная по дому локомотивных бригад. У нее остались двое сыновей 17 и 15 лет. Выражаем искренние соболезнования родным Оксаны и обязуемся обеспечить финансовую и социальную поддержку ее детям".

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Детали: Сообщается, что еще 7 работников "Укрзализныци" ранены. В УЗ отметили, что окажут помощь всем пострадавшим железнодорожникам и их семьям.

Предыстория:

Утром 19 апреля враг совершил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области. В результате российского удара в городе Днепр погибли 2 человека, в Синельниково погибли 6 человек, среди которых двое малолетних детей, еще 29 жителей области получили ранения. Позже стало известно, что в больнице умер еще один ребенок.