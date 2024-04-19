Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Из-за атаки по Днепропетровщине погибла работница Укрзализныци

Анастасия ПроцПятница, 19 апреля 2024, 12:00
Из-за атаки по Днепропетровщине погибла работница Укрзализныци
Последствия российской ракетной атаки по Днепропетровщине 19 апреля, Фото: ГСЧС

В результате российского обстрела Днепропетровщины погибла работница "Укрзализныци" Оксана Стороженко, еще 7 железнодорожников получили ранения.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "С грустью сообщаем, что погибла Оксана Стороженко, дежурная по дому локомотивных бригад. У нее остались двое сыновей 17 и 15 лет. Выражаем искренние соболезнования родным Оксаны и обязуемся обеспечить финансовую и социальную поддержку ее детям".

Реклама:

Детали: Сообщается, что еще 7 работников "Укрзализныци" ранены. В УЗ отметили, что окажут помощь всем пострадавшим железнодорожникам и их семьям.

Предыстория:

Утром 19 апреля враг совершил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области. В результате российского удара в городе Днепр погибли 2 человека, в Синельниково погибли 6 человек, среди которых двое малолетних детей, еще 29 жителей области получили ранения. Позже стало известно, что в больнице умер еще один ребенок.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьУдарУкрзализныцяжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ

Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Жінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина в Днепре

фотоАфриканская пыль добралась до Киева

Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

Все новости...
Днепропетровская область
РФ ударила по Никопольщине: повреждены инфраструктурный объект и агрофирма
Россияне ударили по Днепровскому району: есть раненые, бушуют два пожара
Оккупанты ударили дронами и артиллерией по Никополю: есть разрушения и пострадавшая
Последние новости
21:06
В новом пакете оружия для Украины есть ракеты ATACMS – СМИ
20:52
Днепр во второй раз стал чемпионом Украины
20:38
Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами
20:24
Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ
20:23
США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ
20:15
фотоУкраинские полярники показали закаты солнца в Атлантическом океане
20:10
Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб
19:59
Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
19:48
Кусала шестимесячную дочь: на Житомирщине суд наказал мать за пытки ребенка
19:30
Литва почти прекратила импорт зерна из России и Беларуси
Все новости...
Реклама: