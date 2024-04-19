Росіяни вдарили по Дніпру і області: убили 6 дорослих і 2 дітей

У результаті російського удару у місті Дніпро загинули 2 людей, у Синельниковому загинули 6 людей, серед яких двоє дітей, ще 29 жителів області дістали поранення.

Виправлено: Раніше ОГП і голова ОВА повідомили, що у лікарні померла ще одна дитина, тож кількість жертв серед дітей зросла до 3.

Але через деякий час голова ОВА Сергій Лисак уточнив, що інформація про третю загиблу дитину виявилася помилковою − 6-річного хлопчика у важкому стані вдалося доставити до обласної лікарні. Медики змогли його врятувати, динаміка постраждалого позитивна.

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Таким чином станом на 12:00 окупанти на Дніпропетровщині убили 8 людей: двох дорослих у Дніпрі та 4 дорослих і двох дітей (дівчинка 14 років і хлопчик 8 років) у Синельниковому.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram та в ефірі марафону новин, глава МВС Ігор Клименко, президент Володимир Зеленський, ДСНС та ОГП у Telegram

Пряма мова Лисака: "На зараз 8 людей загинули. Середи них є діти. Двоє людей − чоловік і жінка − загинули у Дніпрі. Інші 6 жертв − у Синельниковому".

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фото ДСНС

Деталі: Раніше глава МВС Ігор Клименко повідомив, що у Дніпрі станом на 8:30 було 2 загиблих та 16 поранених. У Синельниківсьому районі загинули 6 осіб, серед яких діти 6 та 8 років. Ще 2 людей травмовані.

фото ДСНС

За словами Лисака, у Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти.

У Синельниковому частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені.

Голова ОВА додав, що важкими були ніч та ранок. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.

Фото з Telegram Лисака

Били росіяни і по Нікопольщині: ввечері з артилерії обстріляли сам Нікополь, а вночі – Марганецьку громаду: пошкоджені два приватні будинки.

"Область пережила чергову масовану атаку. Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 – вночі. Деталі щодо цього – згодом. На жаль, є й влучання", − підсумував Лисак.

фото ДСНС

За даними ДСНС, на 9 ранку у результаті ракетної атаки по Дніпропетровщині постраждали 29 осіб, із них 14 врятували підрозділи ДСНС.



Зокрема, 20 людей постраждали у Дніпрі, із них 12 було врятовано. У Синельниковому постраждали 6 осіб, зокрема, одна дитина. Врятовано 2 людини. У Кривому Розі постраждали 3 людини.

фото ДСНС

Президент Володимир Зеленський після чергового кривавого удару окупантів закликав світ завдати поразки російському терору.

"Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя. Ми маємо завдати поразки російському терору", − заявив президент.

Він наголосив, що це потреба не лише України і українців, а це глобальна потреба.

"Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракет, кожен "Шахед" мають збиватися. Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено, зокрема, у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи", − підсумував Зеленський.

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