У Києві попрощалися з військовим та активістом Петриченком

У Києві в Михайлівському соборі проходить церемонія прощання з активістом та молодшим сержантом 59 окремої мотопіхотної бригади Павлом Петриченком, який загинув під час виконання бойового завдання 15 квітня на Донецькому напрямку.

Джерело: кореспондент "Української правди"

Усі фото - БОГДАНа КУТЄПОВа, УП

Деталі: На прощання з Павлом Петриченком прийшли рідні, побратими, активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?",громадський та політичний діяч Сергій Притула, ведучий Євген Янович, військовослужбовець, адвокат та громадський діяч Масі Найєм, активіст та блогер Сергій Стерненко. Загалом до Михайлівського собору прийшли понад тисяча людей.

Реклама:

Поховають активіста та військовослужбовця на Аскольдовій могилі 19 квітня.

Прощання з військовим та активістом Петриченком у Києві

Відео: Богдана Кутєпова, УП pic.twitter.com/nFFxUVJfbs — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 19, 2024

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

15 квітня на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув активіст, сержант 59-ї бригади Павло Петриченко.

19 квітня сестра загиблого Марина Петриченко повідомила, що прощання з Павлом Петриченком відбудеться 19 квітня у Михайлівському соборі в Києві.

Довідково:

До повномасштабного вторгнення Павло був громадським активістом – учасником Євромайдану, активним учасником ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка. У березні 2022 він займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, а у квітні пішов до ЗСУ.

29 березня петиція Петриченка про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.