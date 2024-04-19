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В Киеве попрощались с военным и активистом Петриченко

Анастасия Проц, Богдан КутеповПятница, 19 апреля 2024, 13:30
В Киеве попрощались с военным и активистом Петриченко
Фото: Богдан Кутепов, УП

В Киеве в Михайловском соборе проходит церемония прощания с активистом и младшим сержантом 59 отдельной мотопехотной бригады Павлом Петриченко, который погиб во время выполнения боевого задания 15 апреля на Донецком направлении.

Источник: корреспондент "Украинской правды"

 
ВСЕ ФОТО - БОГДАНА КУТЕПОВА, УП
 

Детали: На прощание с Павлом Петриченко пришли родные, побратимы, активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", общественный и политический деятель Сергей Притула, ведущий Евгений Янович, военнослужащий, адвокат и общественный деятель Маси Найем, активист и блогер Сергей Стерненко. Всего к Михайловскому собору пришли более тысячи человек.

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Похоронят активиста и военнослужащего на Аскольдовой могиле 19 апреля.

 
 
 
 

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Предыстория:

  • 15 апреля на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб активист, сержант 59-й бригады Павел Петриченко.
  • 19 апреля сестра погибшего Марина Петриченко сообщила, что прощание с Павлом Петриченко состоится 19 апреля в Михайловском соборе в Киеве.

Справочно:

До полномасштабного вторжения Павел был общественным активистом - участником Евромайдана, активным участником инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", организатором акций в поддержку Сергея Стерненко. В марте 2022 он занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, а в апреле ушел в ВСУ. 

29 марта петиция Петриченко об ограничении работы онлайн-казино на сайте Офиса президента набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

Темы: КиевВооруженные силы
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