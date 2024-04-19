У Дніпрі 20 квітня оголосили жалобу за загиблими через удар РФ

Мер Дніпра Борис Філатов оголосив 20 квітня жалобу за загиблими внаслідок удару росіян по місту у ніч на 19 квітня.

Джерело: розпорядження Філатова

Дослівно: "З метою вшанування пам’яті жертв трагедії, яка сталася 19.04.2024 внаслідок ракетного обстрілу Російською Федерацією у місті Дніпро та області, оголосити днем траура в місті Дніпрі 20.04.2024".

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Деталі: У день жалоби будуть приспущені прапори на державних установах. Підприємствам також рекомендується вивісити прапори з чорними стрічками.

Що було раніше: У результаті російського удару у місті Дніпро в ніч на 19 квітня загинули 2 людей, у Синельниковому загинули 6 людей, серед яких двоє дітей, ще 29 жителів області дістали поранення.

Президент Володимир Зеленський після чергового кривавого удару окупантів закликав світ завдати поразки російському терору.