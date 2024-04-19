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В Днепре 20 апреля объявили траур по погибшим в результате удара РФ

Станислав ПогориловПятница, 19 апреля 2024, 13:57
В Днепре 20 апреля объявили траур по погибшим в результате удара РФ
Фото: ГСЧС

Мэр Днепра Борис Филатов объявил 20 апреля траур по погибшим в результате удара россиян по городу в ночь на 19 апреля.

Источник: распоряжение Филатова

Дословно: "С целью почтения памяти жертв трагедии, которая произошла 19.04.2024 в результате ракетного обстрела Российской Федерацией в городе Днепр и области, объявить днем траура в городе Днепре 20.04.2024".

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Детали: В день траура будут приспущены флаги на государственных учреждениях. Предприятиям также рекомендуется вывесить флаги с черными лентами.

 

Что предшествовало: В результате российского удара в городе Днепр в ночь на 19 апреля погибли 2 человека, в Синельниково погибли 6 человек, среди которых двое детей, еще 29 жителей области получили ранения.

Президент Владимир Зеленский после очередного кровавого удара оккупантов призвал мир нанести поражение российскому террору.

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Темы: Днепрракетный ударжертвы
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