Перші хвилини після ракетної атаки РФ на Дніпро потрапили на бодікамери поліції
Патрульна поліція показала кадри перших хвилин після ракетної атаки ворога на Дніпро 19 квітня.
Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook
Деталі: На відео з бодікамер правоохоронців видно осередок пожежі та потерпілого чоловіка, якому патрульні оперативно надали домедичну допомогу.
Після того травмованого передали медикам.
Що передувало: В ніч на 19 квітня російські окупаційні війська вдарили по інфраструктурі Дніпра та області. По Дніпру, за даними мера Бориса Філатова, прилетіла ракета Х-22 – зброя, що призначена для знищення авіаносців.
За даними ДСНС, загалом, за попередньою інформацією, загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини. Ще 34 людини (за даними місцевої влади 35 -ред.) постраждали.