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Перші хвилини після ракетної атаки РФ на Дніпро потрапили на бодікамери поліції

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 квітня 2024, 16:12
Перші хвилини після ракетної атаки РФ на Дніпро потрапили на бодікамери поліції
фото НПУ

Патрульна поліція показала кадри перших хвилин після ракетної атаки ворога на Дніпро 19 квітня.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: На відео з бодікамер правоохоронців видно осередок пожежі та потерпілого чоловіка, якому патрульні оперативно надали домедичну допомогу.

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Після того травмованого передали медикам.

Що передувало: В ніч на 19 квітня російські окупаційні війська вдарили по інфраструктурі Дніпра та області. По Дніпру, за даними мера Бориса Філатова, прилетіла ракета Х-22 – зброя, що призначена для знищення авіаносців.

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За даними ДСНС, загалом, за попередньою інформацією, загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини. Ще 34 людини (за даними місцевої влади 35 -ред.) постраждали.

Теми: Дніпроракетний удар
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