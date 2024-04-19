Первые минуты после ракетной атаки РФ на Днепр попали на бодикамеры полиции

Патрульная полиция показала кадры первых минут после ракетной атаки врага на Днепр 19 апреля.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Детали: На видео с бодикамер правоохранителей видно очаг возгорания и пострадавшего мужчину, которому патрульные оперативно оказали домедицинскую помощь.

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После этого травмированного передали медикам.

Что предшествовало: В ночь на 19 апреля российские оккупационные войска ударили по инфраструктуре Днепра и области. По Днепру, по данным мэра Бориса Филатова, прилетела ракета Х-22 - оружие, предназначенное для уничтожения авианосцев.

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По данным ГСЧС, всего, по предварительной информации, погибло 7 человек, среди которых 2 ребенка. Еще 34 человека (по данным местных властей 35 -ред.) пострадали.