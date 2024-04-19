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У Дніпрі з-під завалів дістали ще одне тіло

Євген КізіловП'ятниця, 19 квітня 2024, 16:35
У Дніпрі з-під завалів дістали ще одне тіло
Рятувальники на місці влучання у Дніпрі. фото: ДСНС

Рятувальники деблокували з-під завалів розбомбленої росіянами багатоповерхівки у Дніпрі ще одне тіло загиблої жінки.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у соцмережах

Деталі: Загалом, за попередньою інформацією ДСНС, внаслідок російського удару по Дніпропетровщині у п'ятницю вранці загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини.

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Ще 34 людини постраждали, у тому числі 1 дитина.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 19 квітня вранці росіяни вдарили по Дніпру і області. У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. У Синельниковому частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.

Повідомлялося про 8 загиблих внаслідок цієї атаки.

Били росіяни і по Нікопольщині: ввечері з артилерії обстріляли сам Нікополь, а вночі – Марганецьку громаду: пошкоджені два приватні будинки.

Теми: ДніпроДніпропетровська областьракетний ударжертви
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