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В Днепре из-под завалов достали еще одно тело

Евгений КизиловПятница, 19 апреля 2024, 16:35
В Днепре из-под завалов достали еще одно тело
Спасатели на месте попадания в Днепре. фото: ГСЧС

Спасатели деблокировали из-под завалов разбомбленной россиянами многоэтажки в Днепре еще одно тело погибшей женщины.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в соцсетях

Детали: Всего, по предварительной информации ГСЧС, в результате российского удара по Днепропетровской области в пятницу утром погибли 7 человек, среди которых 2 ребенка.

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Еще 34 человека пострадали, в том числе 1 ребенок.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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Что предшествовало: 19 апреля утром россияне ударили по Днепру и области. В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. В Синельниково частично разрушены 4 частных дома, еще 8 - повреждены. В Павлограде повреждено одно из предприятий.

Сообщалось о 8 погибших в результате этой атаки.

Били россияне и по Никопольщине: вечером из артиллерии обстреляли сам Никополь, а ночью - Марганецкую громаду: повреждены два частных дома.

Темы: ДнепрДнепропетровская областьракетный ударжертвы
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