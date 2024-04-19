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Росія вдарила по центру Білопілля: є загибла та поранені

Євген КізіловП'ятниця, 19 квітня 2024, 18:02
Росія вдарила по центру Білопілля: є загибла та поранені
Білопілля на мапі. джерело: google maps

Російські війська з артилерії знову обстріляли центр міста Білопілля на Сумщині. Одна людина загинула і троє поранені.

Джерело: прокуратура та поліція у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що обстріл стався 19 квітня близько 12:00. Унаслідок атаки ворога 51-річний цивільний отримав тяжкі поранення, від яких помер у лікарні, також поранено іще одного чоловіка та двох жінок.

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За попередніми даними, пошкоджено багатоповерхівку, легкові автомобілі, магазини та аптеку.

Що передувало: Вночі 17 квітня російська армія обстріляла Білопілля з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого одна людина отримала поранення, а також зазнали пошкоджень енергооб'єкти.

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Теми: Сумська областьобстрілвійнажертви
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